دبي تحتضن 40 موهبة إماراتية في معسكر الريشة الطائرة

بدعم من وزارة الرياضة، وتنظيم اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، انطلق في دبي المعسكر الصيفي لمسار التطوير بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من المواطنين، ضمن الفئات العمرية تحت 11، 13، 15، و17 عاماً.

إضافة إلى فئة العموم، يمثلون أندية النصر، وكلباء، وأبوظبي لألعاب المضرب. ويقام المعسكر في مركز التميز الرياضي بأكاديمية اتصالات في دبي، تحت إشراف نخبة من المدربين المحترفين. ويستمر المعسكر حتى نهاية يوليو الجاري.

ويأتي المعسكر ضمن الخطة الفنية الشاملة التي أطلقها اتحاد الريشة الطائرة لتطوير الأداء الفني للاعبين، تمهيداً للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة، كما يعد أحد المبادرات الأساسية ضمن مشروع إعداد المواهب الوطنية لدورتي الألعاب الأولمبية 2032 و2036.

وقال سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة: نواصل تنفيذ خطتنا الاستراتيجية لتطوير المواهب الوطنية في الريشة الطائرة، وفق برامج فنية معتمدة منذ بداية العام الجاري.

وقد بدأت تلك الجهود تؤتي ثمارها، وكان آخرها الإنجاز التاريخي الذي حققه اللاعب عبد العزيز يحيى، بفوزه بأول ميدالية للإمارات في بطولة بلغاريا الدولية، ونحن فخورون بهذا الإنجاز ونطمح للمزيد، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وثقتنا الكاملة في الكوادر الفنية الوطنية.