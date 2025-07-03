الإماراتي عبدالله مراد رئيسا لجنة حكام البطولة العربية للشطرنج بالدار البيضاء

أعلن الاتحاد العربي للشطرنج اختيار الحكم الدولي الإماراتي عبدالله مراد المازمي، رئيسا للجنة حكام بطولة العرب للشطرنج للفئات السنية من 8 سنوات إلى 20 سنة والتي تقام بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري.

وأكد عبدالله مراد المازمي مشاركة عدد من الحكام العرب في إدارة مباريات البطولة، من بينهم الحكم الإماراتي سعيد الخوري، لاسيما أن وجودهم يمنحهم فرصة الترقية إلى تصنيف أعلى، نظراً لاعتبار الحدث المرتقب بطولة قارية يحصل فيها جميع عناصر التحكيم على المميزات المقررة وأشار إلى عقد الاجتماع الفني للبطولة يوم 20 يوليو الجاري في الدار البيضاء، تمهيداً لانطلاق المنافسات.

والجدير بالذكر ان المازمي تم ترقيته فى عام 2017 من حكم محلي إلى حكم اتحاد دولي، وجاء الإعلان عن ذلك على هامش اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي التي تعقد حالياً في مدينة أنطاليا بتركيا

وفي عام 2023 قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي للشطرنج، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، تعيين المازمي، رئيساً للجنة الحكام، وتكليفه بمهمة التنسيق والتواصل مع الحكام بكافة الاتحادات العربية، بهدف تطوير عمل اللجنة، حيث يمتلك المازمي خبرات كبيرة في تحكيم مباريات الشطرنج، وتنظيم البطولات الدولية.

ويعد المازمي من أبرز حكام الشطرنج الدوليين وهو منظم دولي لبطولات لعبة الأذكياء منذ 2020، إذ شارك في تنظيم وتحكيم أكثر من 100 بطولة دولية، وهو لاعب شطرنج سابق.