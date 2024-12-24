تكريم الفائزين في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، واللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، وسعادة اللواء سيف مهير المزروعي.

مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، ختام فعاليات بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية في نسختها الرابعة، والتي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وحضور مؤثرين في عالم الألعاب الإلكترونية، وبمشاركة أكثر من 1018 لاعباً، وحضور أكثر من 27900 زائر.

وأشاد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، بمستوى البطولة والتنظيم، والفعاليات المُصاحبة الداعمة لأهداف شرطة دبي في تنظيم بطولة الألعاب الإلكترونية بصورة مستمرة.

مؤكداً أن توجه شرطة دبي لتنظيم هذا النوع من الفعاليات يعود إلى الإقبال الكبير للشباب والنشء على مستوى العالم، نحو ممارسة الألعاب الإلكترونية، ولتكون شرطة دبي أكثر قرباً من أفراد المجتمع نحو إيصال الرسائل التوعوية الهادفة وقنوات التواصل.

وذلك للمساهمة في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة. وأضاف: يأتي تنظيم هذه البطولة ليعكس التزام شرطة دبي بتوعية الشباب والنشء إزاء المخاطر التي قد تنجم عن ممارسة الألعاب الإلكترونية.

ولحثهم على اللعب المتوازن والحَذِر في الوقت ذاته من التحدث مع الغرباء عبر الشاشات الإلكترونية. ونظراً للإقبال المتزايد للبطولة في كل نسخة، فإننا مستمرون في تنظيمها والتوسع في فعالياتها المُصاحبة، لتحقيق أكبر قدر من التوعية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

وكرم اللواء المنصوري، يرافقه كل من اللواء علي عتيق بن لاحج واللواء علي غانم، الفائزين في الألعاب الفردية والفرق، كما كرم الشركاء وفرق العمل، موجهاً شكره للجميع على إنجاح البطولة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأقيمت البطولة في نسختها الرابعة في خمس قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، وبلغ إجمالي الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الألعاب المطروحة في اللعب الفردي ولعب الفرق، 200 ألف درهم.

كما قدمت البطولة جوائز قيمة من شرف دي جي، وجامبو، وسوني، ودايناميك ميدكلينك، يومياً على مدار أيام البطولة، وذلك بواقع أكثر من 15 فائزاً يومياً.

وتضمنت البطولة على هامشها، معرضاً خاصاً لمحلات الألعاب الإلكترونية شارك فيه 25 محلاً مختصاً في مجال الألعاب الإلكترونية، لعرض أحدث المنتجات والعروض والخدمات في عالم الألعاب.

هذا إلى جانب منصات توعية لخدمات شرطة دبي، ومنها التوعية بمنصة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية «e-Crime»، وخدمات مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدارس حماية للتوعية بالمخاطر الأمنية، ومشاركة عين دبي لعرض مبادرات دبي المجتمعية.

بالإضافة إلى مركز خدمة المتعاملين في شرطة دبي لشرح الخدمات غير الطارئة على رقم الهاتف (901)، واستوديو الصناع لدعم الابتكار والإبداع، والإدارة العامة للمرور في نشر الوعي المروري وتعزيز السلامة على الطرق. بالإضافة إلى ندوة دولية توعوية للطلبة.