«سبارتان ريس» تطلق سباق تريفيكتا في دبي باركس

أعلنت «سبارتان ريس الشرق الأوسط»، أمس، عن استضافة دبي باركس آند ريزورتس لأول سباق تريفيكتا في المدينة لعام 2025، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

تأتي هذه الشراكة، التي حصلت بموجبها «سبارتان ريس» على ترخيص من مجموعة آي تي بي ميديا، كجزء من استراتيجية التوسع في سوق الشرق الأوسط، وتعزيز الالتزام الإقليمي.

وسيشهد سباق تريفيكتا ثلاثة سباقات شاقة، سبرينت، سوبر، وبيست، ما يتيح للمشاركين تحدي قدراتهم على التحمل والقوة خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، مليئة بالإثارة.

بالإضافة إلى ذلك، سيقام سباق مخصص للأطفال على مدار اليومين، ليكون تجربة لا تُنسى للجميع. وقالت إيسلا وات مديرة سبارتان ريس الشرق الأوسط:

«نحن متحمسون لتقديم تجربة سبارتان تريفيكتا الفريدة، في قلب دبي النابض بالحياة. إذ يُعد مجمع دبي باركس آند ريزورتس، المكان الأمثل لاحتضان هذا الحدث المميز، الذي يعد المشاركين بتجربة استثنائية، مليئة بالإثارة والتحدي».

وأكدت وات على الالتزام بتعزيز مجتمع قوي، ودعم أنماط الحياة النشطة في المنطقة، قائلة: «إن سباق سبارتان ليس مجرد سباق عادي، بل هو حركة تلهم الجميع، بغض النظر عن مستويات لياقتهم، وتمكنهم من تحدي قدراتهم، وتحقيق أهدافهم بإصرار وإرادة قوية».

إلى جانب سباق تريفيكتا، الذي سيقام في عطلة نهاية أسبوع، تلتزم سبارتان ريس الشرق الأوسط، بدعم المبادرات الإنسانية، وذلك من خلال المساهمة في حملة «الإمارات معك يا لبنان»، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي. حققت علامة سبارتان شهرة عالمية، وأصبحت رمزاً رائداً في فعاليات التحمل، بفضل سلسلة نتفليكس الأخيرة، وبطولة العالم لسباق البيست التي أقيمت في أبوظبي.

وقال ماثيو بروك نائب الرئيس الأول للعمليات العالمية في سبارتان: «نشعر بحماس كبير للتعاون مع مجموعة آي تي بي ميديا، لنرتقي بسباق سبارتان إلى مستويات جديدة من النجاح في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف: «فخبرتهم وانتشارهم الواسع في السوق، سيضيفان قيمة كبيرة، تدعم توسيع حضور علامتنا التجارية في المنطقة». وتسعى سبارتان ريس الشرق الأوسط، لتقديم سباقات حواجز بمعايير عالمية.