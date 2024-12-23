ختام منافسات الجولة الأولى لبطولة القوارب اللاسلكية في أبوظبي



اختتمت مساء أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية والتي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، والتي شهدت تنافساً حماسياً بين المشاركين في فئات 2 سل، 3 سل و 4 سل، حيث أظهرت البطولة مهارات عالية في التحكم بالزوارق وتقديم عروض مبهرة وسط أجواء استثنائية.

وأسفرت النتائج عن فوز سيف جمعة الطاير بالمركز الأول في فئة 2 سل، تلاه عبدالله أحمد مهدي في المركز الثاني، ثم حمد إياد مصبح في المركز الثالث، وفي فئة ال 3 سل نال ثاني جمعة الطاير المركز الأول، بينما جاء محمد فهد المرزوقي في المركز الثاني، وحلت هيا إسلام مصبح في المركز الثالث، وفي فئة ال 4 سل، توج جمعة سهيل الطاير بالمركز الأول، تلاه أحمد مهدي أحمد في المركز الثاني، وسعيد بن صباح في المركز الثالث.

كرم الفائزين ناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة ومنصور المهيري عضو اللجنة المنظمة للسباق..

وقال ناصر الظاهري: بطولة القوارب اللاسلكية تمثل إضافة نوعية لأجندة الفعاليات الرياضية، حيث نجحت في جذب عشاق هذه الرياضة المميزة وإبراز مهارات المشاركين في أجواء من المنافسة والحماس. نفتخر بنجاح البطولة الذي يعكس جهود اللجنة المنظمة في تقديم تجربة رياضية استثنائية تعزز من مكانة الرياضات البحرية الحديثة وتنوعها المهم.