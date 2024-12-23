انطلاق سباقات الصقور في مهرجان ليوا الدولي 2025 غداً

تستعد منطقة تل مرعب غداً لاستضافة أول أيام سباقات الصقور، ضمن فئة «ملاك فرخ» في مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية الأمثل، حيث يُتوقع أن تشهد الفعالية حضوراً كبيراً من عشاق هذه الرياضة التراثية من مختلف أنحاء الدولة.

ويستمر المهرجان في يومه الحادي عشر مع مختلف الفعاليات اليومية والتحديات الرياضية المنوعة مع استقباله للزوار والسياح حتى الرابع من يناير القادم ختام المهرجان.

وتمثل سباقات الصقور واحدة من أبرز المحطات في المهرجان، حيث يتنافس المشاركون على إبراز مهاراتهم واحترافية صقورهم في أجواء مليئة بالحماس والترقب. ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على رياضة الصقور كجزء أصيل من التراث الإماراتي وتعزيز الهوية الثقافية للدولة.

وأكد أحمد برطاع الهاملي، عضو اللجنة المنظمة لسباقات الصقور وعضو مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن الاستعدادات لانطلاق السباقات قد اكتملت، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تُعد فرصة لإحياء التراث الإماراتي وإبراز مهارات الملاك والصقور في أجواء تنافسية راقية. وقال الهاملي: سباقات الصقور في مهرجان ليوا الدولي ليست مجرد منافسة، بل هي احتفاء بتراثنا الأصيل الذي نفتخر به، ونسعى دائماً للحفاظ عليه وتعزيزه بين الأجيال القادمة.

وأضاف الهاملي، أن السباقات ستنطلق غداً بمشاركة واسعة، حيث وصل عدد الصقور المسجلة في اليوم الأول إلى مائتي طير، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة بين الملاك في الإمارات ودول الخليج.

وأكدت اللجنة المنظمة جاهزيتها لتقديم تجربة مميزة للمشاركين والجمهور، حيث تم تجهيز المكان بأحدث المعايير وتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاح السباقات. ومن المتوقع أن تشهد الفعالية تنافساً قوياً يعكس مستوى الاهتمام الكبير بهذه الرياضة التراثية.



