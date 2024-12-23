"واريرز" يتوج بلقب الجولة الوطنية للطائرة الشاطئية

توج فريق "واريرز" بلقب الجولة الوطنية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية للرجال، التي نظمها اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، واختتمت أمس على ملاعب "كايت بيتش إسبيريا" بدبي.

شارك في الجولة 25 فريقا من الرجال والسيدات، توزعوا بين 15 فريقا في فئة الرجال، و10 فرق في فئة السيدات.

ضم فريق "واريرز" الفائز بالمركز الأول الثنائي الإماراتي علي عبد الله والتشيكي كريستوف أوليفا، بينما جاء فريق "وايلد إمباير" في المركز الثاني، وحل فريق "إيليت فولي بول" في المركز الثالث.

وفي فئة السيدات، فاز فريق "بوليتبروف"، الذي يضم النرويجية إنجا بورشيم والفرنسية جلاديز بريسنز بالمركز الأول، فيما جاء فريق "صربيان جيرلز" في المركز الثاني، وتبعه فريق "آنا - إيلونا" في المركز الثالث.

وأكد عبد العزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، أن الجولة الوطنية الأولى للطائرة الشاطئية شهدت إقبالا لافتا من الفرق المشاركة، ما يعكس تنامي الاهتمام بهذه الرياضة في الدولة.