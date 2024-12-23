دورات أكاديمية «IFBB دبي» في 2024.. أسهمت في تطور بناء الأجسام واللياقة البدنية



نظمت أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، خلال عام 2024 وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، برئاسة الدكتور رافائيل سانتوجا، الذي أصدر قراراً بتطوير المناهج، وهو الأمر الذي اشتملت عليه العديد من الدورات المتخصصة الجديدة في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي نظمت باللغتين العربية والإنجليزية، وانفردت الأكاديمية بتنظيم الدورات المستحدثة مثل: دورة اللياقة الوظيفية، وبرنامج الماجستير في اللياقة البدنية، دورة علم الحركة في تدريبات المقاومة، وأسهمت تلك الدورات بالفعل في ارتفاع مستوى المشاركين سواء من المدربين او اللاعبين، كما حظيت بإقبال كبير من الحضور من مختلف الجنسيات من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة، الذين ابدوا اعجابهم بما تم طرحه خلال الدورات واسهم بالتالي في زيادة التحصيل العملي والنظري بما يفيد مستقبلا اللعبة.

وجاءت أبرز المحاور في الدورات التي نظمت خلال الموسم، على أبرز طرق الإحماء، والتمدد، والتشريح العضلي، إضافة إلى تقنيات الجري، وتفادي الإصابات، وكذلك الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية، كما نظمت دورة التغذية المتقدمة، ودورة المستوى الثاني في أبوظبي، والتي تضمنت محاور التغذية في جدول التدريب الشخصي، والعناصر الغذائية والتوازن الغذائي، وأضرار المنشطات وبدائلها، والمكملات الغذائية، علم النفس في التدريب الرياضي، في حين، ضمت دورة المستوى الخامس بدبي، على محاور المفاهيم الأساسية للجهاز العضلي الهيكلي، النظام المفصلي في جسم الإنسان، أنظمة انتاج الطاقة، جهاز الغغدد الصماء.

من جانبه، أشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، بحجم الإقبال الذي شهدته كافة الدورات التي نظمتها الأكاديمية والتي أهلت المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا،مبيناً إنها أن هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، وإحراز تقدماً في المجال الرياضي، مع التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته دورات عام 2024.

كما أشاد، بحجم الإقبال الذي تشهده الدورات المختلفة، والتي تؤهل المشاركين فيها إلى تطور مستوياتهم في اللعبة بطريق احترافية، كما ثمّن حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

بدوره، أشاد المهندس وليد عبد الكريم المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، بالاستفادة من مناهجه الدورات المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم، وهو ما يجعل الأكاديمية دوماً مطالبة بالمحافظة على مسيرة النجاح التي تستهدف صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الشرق الأوسط، من خلال إقامة أفضل الدورات العلمية المتقدمة في مجال اللعبة، مؤكداً أن دعم الدكتور رافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام لمنظومة العمل بالأكاديمية، يزيد من حماس وثقة القائمين عليها ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة النجاحات والتميز في الأعوام المقبلة.