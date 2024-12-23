1000 شخصية بارزة يشاركون في مؤتمر دبي الرياضي و"جلوب سوكر"

أعلن مجلس دبي الرياضي، مشاركة مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين في الدورة الـ 19 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز بيوند للتطوير العقاري دبي جلوب سوكر السنوية، والذي يُقام في منتجع أتلانتس النخلة يوم 27 ديسمبر الجاري.

ويشهد الحدث تجمع نخبة من الشخصيات البارزة والمشاهير، حيث من المتوقع حضور أكثر من ألف ضيف يتقدمهم النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

كما تشهد الفعالية حضور نخبة من نجوم كرة القدم، أبرزهم لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا من نادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والنجم لامين يامال، جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا، وريو فرديناند، المدافع السابق في نادي مانشستر يونايتد، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى من أندية ومنظمات عالمية.

وينطلق مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتزامن مع حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر السنوي.

وجمعت جوائز جلوب سوكر، منذ انطلاقها في عام 2010، أبرز الجهات المعنية في عالم كرة القدم، ضمن أمسيات احتفالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بينما يوفر المؤتمر المصاحب منصة مثالية على مستوى القطاع لمناقشة بعض القضايا الرئيسية في هذه الرياضة.

ويجمع الحدث نخبة من الشخصيات المؤثرة في عالم كرة القدم لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بتطوير اللعبة، حيث يتمحور شعار القمة هذا العام حول "مواهب مميزة في كرة القدم".

وتتولى تقديم فعاليات القمة الإعلامية الشهيرة أماندا ديفيس من شبكة سي إن إن، إلى جانب توم أوركهارت، فيما يشارك كل من كريستيانو رونالدو وجود بيلينجهام وتيبو كورتوا بصفة متحدثين رئيسيين.

ويشمل الحفل تقديم 15 جائزة رئيسية في مختلف الفئات، بما في ذلك أفضل لاعب ولاعبة كرة قدم، وأفضل نادي كرة قدم للرجال وأفضل نادي كرة قدم للسيدات، وجائزة مارادونا، وأربع جوائز لأفضل مسيرة رياضية للاعب.