منتخب الإمارات يفوز على الكويت ويتوج بطلاً لخليجي الكريكيت في دبي

توج منتخب الإمارات للكريكيت بطلاً للنسخة الثانية من بطولة الخليج التي استضافتها دبي على مدار أسبوعين بمشاركة 6 منتخبات خليجية هي الإمارات (المضيفة)، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان حاملة اللقب.

وجاء فوز منتخب الإمارات باللقب على حساب المنتخب الكويتي، خلال المباراة الختامية التي جمعتهما بإستاد دبي الدولي للكريكيت، والتي شهدت قمة الإثارة والندية بين المنتخبين ، نجح في ختامها المنتخب الإماراتي في تحقيق فوز صعب في الثواني الأخيرة خطف به اللقب ، بعد أن كانت المؤشرات النهائية للقاء تشير إلى أن المنتخب الكويتي هو الأقرب للفوز بالمباراة وخطف كأس البطولة ، إلا أن خبرة كابتن المنتخب الإماراتي محمد جواد الله (الفائز بلقب أفضل لاعب) حولت دفة المباراة لصالح الإمارات في الثواني الأخيرة، ليحقق فوزاً غالياً حسم به اللقب.

في ختام المباراة قام زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسم المجلس بتكريم المنتخب الإماراتي بكأس البطولة، وتكريم المنتخب الكويتي بكأس المركز الثاني، وشارك في مراسم التكريم ممثلي المجلس الدولي للكريكت ( آي سي سي )، وممثلي المنتخبات الخليجية الستة المشاركة ..

وكان منتخب الإمارات حقق خلال مشواره في البطولة 5 انتصارات على كل من البحرين، وعُمان، وقطر، والكويت(مرتين)، وخسر مباراة واحدة كانت من السعودية،

من جانب آخر أهدى زايد عباس اللقب الخليجي إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت لدعمه المتواصل والكبير لرياضة الكريكيت على مستوى الدولة، مؤكداً سعادته باللقب الخليجي الذي يعتبر إضافة مهمة إلى سجل تفوق وتطور المنتخب الإماراتي في مجال اللعبة، واعداً بالمحافظة على هذا التفوق بتحقيق المزيد من المكاسب الخليجية والقارية والدولية خلال السنوات المقبلة.