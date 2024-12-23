منتخبنا يتألق في «الصداقة الخليجية» لكرة الصالات للصم

انطلقت بطولة الصداقة الخليجية لكرة القدم داخل الصالات للصم في مملكة البحرين، بمشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي: الإمارات، البحرين، قطر، السعودية، وعُمان، حيث تأتي البطولة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين فرق المنطقة، وإبراز المهارات الرياضية لفئة الصم في رياضة كرة القدم داخل الصالات.

في الجولة الأولى من البطولة، حقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً على نظيره القطري، حيث انتهت المباراة بنتيجة 22 هدفاً مقابل هدف واحد لصالح منتخبنا، في مباراة أظهرت التفوق الفني والتنظيمي لفريق الإمارات تحت قيادة المدرب حمد بلال الشحي والإداري عدنان معلمي.

وأشاد عبدالله أهلي رئيس البعثة، بأداء اللاعبين والروح القتالية التي أظهروها في المباراة، مؤكداً أن الفوز يعكس الجهود المبذولة في إعداد الفريق، كما لعب مترجم لغة الإشارة عبدالله الجبيني، دوراً كبيراً في تسهيل التواصل بين أفراد الفريق والجهاز الفني.

بدوره، أكد المدرب حمد الشحي، أن المباراة الأولى تمثل بداية قوية تعزز طموحات المنتخب في المنافسة على اللقب، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تقديم الأداء المميز في الجولات المقبلة، خاصة وأن بطولة الصداقة الخليجية تشكّل منصة رياضية واجتماعية مهمة للاعبين من فئة الصم، وتساهم في تعزيز مهاراتهم الرياضية وبناء علاقات وطيدة مع نظرائهم في دول الخليج.