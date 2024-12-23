«زلزال 25» يفوز بلقب سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية

فاز المحمل الشراعي «زلزال 25»، لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة محمد عبد الله محمد جمعة المرزوقي، بلقب سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أول من أمس، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ضمن برنامج السباقات التراثية في الموسم الحالي. وجاء في المركز الثاني «زيوريخ 120»، لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي، وحل في المركز الثالث «الظفرة 125»، لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة مروان عبد الله محمد المرزوقي.

وانطلق السباق من أعالي جزيرة أبو الأبيض في أجواء مثالية للإبحار بمشاركة 88 محملاً، لمسافة 25 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وامتد لأكثر من ساعتين، وشهد تنافساً قوياً، وحماساً كبيراً من النواخذة والبحارة وسط متابعة جماهيرية كبيرة من على شاطئ كورنيش أبوظبي، وخصصت أكثر من 4 ملايين درهم جوائز للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة.

من جانبه، توجه خليفة السويدي مشرف عام السباق، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لدعمه للفعاليات والأنشطة التراثية عامة، والبحرية بتنوعها وسباقاتها بفئاتها المختلفة على وجه الخصوص، ما كان له الأثر الملموس في تعزيز جهود الحفاظ على التراث وصونه ونقله إلى الأجيال بكل تفاصيله القيمة الهادفة إلى التمسك به، تعزيزاً للهوية الوطنية.

وأوضح خليفة السويدي، إن المحامل المشاركة في سباق أبو الأبيض قدمت ملحمة تراثية متكاملة، رسمت صورة لرحلة الأجداد والآباء في التنقل من جزيرة أبو الأبيض إلى أبوظبي، أظهر خلالها النواخذة والبحارة الشجاعة في ارتياد البحر، ومصارعة أمواجه بكل عزيمة وإصرار.