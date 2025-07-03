حتا تستقطب 6000 مشارك في فعاليات «صيفنا رياضي» يوليو الجاري

تستضيف منطقة حتا، خلال شهر يوليو الجاري، سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية المتنوعة، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة متوقعة تتجاوز 6000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، في أجواء رياضية مفعمة بالحيوية.

وتهدف مبادرة «صيفنا رياضي» إلى تعزيز جودة الحياة في دبي، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني أسلوب حياة يومياً لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.

وتتميز فعاليات حتا بتنوعها وجاذبيتها، حيث توفر للمشاركين تجربة رياضية فريدة وسط الطبيعة الخلابة والتضاريس الجبلية في حتا.

وتُقام فعاليات حتا بدعم من اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، وبالتعاون مع عدد من الشركاء التنظيميين، وتشمل أنشطة متنوعة مثل: الهايك الجبلي، الجري، الكاياك، اليوغا، المشي الليلي، إلى جانب الدورة الرياضية، التي تقام داخل القاعات المكيفة.

وتنطلق «دورة حتا الرياضية الصيفية» يوم 4 يوليو في قاعة تنمية المجتمع، وتستمر حتى 31 يوليو بتنظيم من شركة حتا للألعاب الرياضية، وتتضمن بطولة المؤسسات لكرة القدم، وبطولة البلاي ستيشن، ومهرجان كرة القدم للصغار، ومسابقات كرة القدم في الملعب الصابوني، ومسابقة المشي لكبار المواطنين، وبطولة الريشة الطائرة للفتيات، وبطولة كرة الطائرة للفتيات، ومسابقة شد الحبل، ومسابقة ثقافية في النادي، وجلسة حوارية مع مجالس الشباب في حتا.

كما تتضمن الفعاليات الترفيهية المصاحبة ركوب الخيل، وجولات ترفيهية في كاياك حتا، وجولة ترفيهية في حتا للعسل للأطفال.

ويتضمن برنامج الفعاليات: فعالية اليوغا: وتقام في سد حتا يوم 12 يوليو، ومسيرة المشي الليلي (هايك): وتقام في وادي هب يوم 12 يوليو، واليوم المفتوح للكاياك: وتنظمه شركة حتا كاياك في سد حتا يوم 20 يوليو، ويتيح المشاركة المجانية لجميع أفراد المجتمع، وسباق الجري: وتنظمه سوبر سبورت في سد حتا يوم 27 يوليو.

وقال حيي حسن البدواوي، رئيس قطاع الألعاب الرياضية في نادي حتا: «يسرنا تنظيم فعاليات صيفية مميزة ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي تسهم في تعزيز النشاط البدني بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، خلال فصل الصيف في منطقة حتا، التي تشتهر بجمال طبيعتها وتنوع أنشطتها الرياضية.

تسهم هذه الفعاليات في استقطاب المشاركين من داخل حتا وخارجها، للاستمتاع بتجربة رياضية فريدة بين الجبال والوديان، ونستهدف من خلالها مشاركة أكثر من 1500 شخص، دعماً لجهود مجلس دبي الرياضي في نشر الثقافة الرياضية، وتعزيز نمط الحياة الصحي في مجتمعنا».

وتُعد مبادرة «صيفنا رياضي» إحدى المبادرات الرائدة لمجلس دبي الرياضي، التي تهدف إلى جعل النشاط البدني جزءاً أساسياً من نمط الحياة اليومية في الإمارة.

وتشمل المبادرة مجموعة واسعة من الفعاليات المتنوعة، التي تمتد لتغطي الرياضات الشاطئية، والثلجية، والبحرية، والجبلية، بالإضافة إلى الأنشطة المخصصة للسيدات وأصحاب الهمم، إلى جانب البطولات التنافسية والمعسكرات التدريبية والأنشطة الترفيهية العائلية.

وتحظى المبادرة بدعم من العديد من الجهات الحكومية والخاصة، كما يتم تنظيم الفعاليات، بالتعاون مع شركات متخصصة في إدارة البطولات المحلية والدولية، وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.