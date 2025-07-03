68 طالباً يشاركون في برنامج «نوخذة أبوظبي»

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية انطلاق فعاليات برنامج «نوخذة أبوظبي»، الذي تنظمه أكاديمية النادي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 68 طالباً.

ويتواصل البرنامج على مدار شهرين، بهدف غرس قيم الهوية الوطنية، وتمكين المشاركين من المهارات الأساسية المرتبطة بالبحر، على محامل 22 قدماً، وأساسيات السباحة، وقيادة المراكب الحديثة، والتعامل مع قوارب الأوبتيمست، والتعرف على مكونات البحر والطقس، وأدوات الملاحة التقليدية وقراءة سرعة الرياح.

وأكد خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن البرنامج يقام بإشراف نخبة من المدربين، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لترجمة رؤية قيادة النادي في دعم التراث الوطني، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة خلال يومين ما يعكس مدى اهتمام النشء بالموروث البحري.