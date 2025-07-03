«عطلتنا غير» ينطلق بحماس في «نادي الثقة»

انطلقت فعاليات برنامج «عطلتنا غير» في نادي الثقة، ضمن مبادرة «صيف الشارقة الرياضي»، وسط أجواء مليئة بالحماس والطاقة الإيجابية، وبمشاركة واسعة، في أول أيام البرنامج الصيفي المخصص لهم.

وتميز اليوم الأول بتنوع الأنشطة بين الفعاليات الرياضية، التي حفزت روح التحدي والمنافسة، والبرامج الثقافية المجتمعية، التي أسهمت في تعزيز القيم وتنمية المهارات، ضمن بيئة آمنة وملهمة تجمع بين الترفيه والفائدة.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي: «نحرص في نادي الثقة على توفير بيئة محفزة ومناسبة لذوي الإعاقة خلال فترة الإجازة الصيفية، تمكنهم من تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم في أجواء تفاعلية وترفيهية، ويجسد برنامج «عطلتنا غير» التزامنا بتعزيز الدمج المجتمعي، والاهتمام بكل جوانب الحياة لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا».

كما توجه بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي على اعتماده السنوي لبرنامج «عطلتنا غير» ودعمه المستمر.

ومن جانبه، قال محمد عبدالله القايد، عضو مجلس إدارة القائم بأعمال المدير التنفيذي: «يمثل برنامج «عطلتنا غير» منصة مثالية لاكتشاف ورعاية مواهب أصحاب الهمم في مختلف المجالات.