4 ميداليات ملونة للإمارات في آسيوية الشطرنج بالعين

حقق لاعبو ولاعبات الإمارات 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية، وبرونزية في منافسات البطولة الآسيوية للشطرنج السريع للهواة المقامة في مدينة العين وتختتم غدا الأحد.

وتفصيلا في بطولة الرجال، أحرز لاعب الإمارات ونادي الشارقة حمد عصام المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء الأوزباكستاني محمد رضا ثانيا، وحل ثالثا لاعب الإمارات ونادي الفجيرة محمد سعيد الليلي.

وفي منافسات السيدات أحرزت وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين الميداليات الذهبية، وتلتها ثانية عنود عيسى لاعبة نادي فتيات الشارقة، فيما حلت ثالثة الهندية موهانتي سامراكي.

وتوج الفائزين هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، ويوسف سعيد العفريت الكويتي عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة عضو مجلس إدارة نادي العين، بحضور المغربي سفيان رحيمي، لاعب نادي العين لكرة القدم.