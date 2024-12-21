استقبال حافل لأبطال بناء الأجسام بعد التألق في مونديال اليابان



حظيت بعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام، مساء أول من أمس، باستقبال بالورود في مطار دبي الدولي، وذلك بعد وصوله للدولة مختتماً مشاركته في كأس العالم لبناء الأجسام التي أقيمت في اليابان، وحقق فيها لاعبو الإمارات 14 ميدالية، منها 7 ذهبيات وفضية و6 برونزيات في أفضل مشاركة لبناء الأجسام الإماراتية في بطولات كأس العالم.

كان في استقبال البعثة، علي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد عبدالرحيم المري عضو مجلس الإدارة الأمين العام، ومحمد شاهين الحوسني عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية.

وثمن نائب رئيس الاتحاد دعم ومتابعة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبارك للاعبين الفائزين، واصفاً فوز لاعبي الإمارات بـ7 ميداليات ذهبية في كأس العالم لبناء الأجسام يعد إضافة فنية مهمة للعبة، خصوصاً وأن البطولة شهدت مشاركة واسعة للاعبين من مختلف دول العالم، موضحاً أن الميداليات لم تكن الإنجاز الوحيد بل إن المشاركة عززت اللاعبين بخبرات جديدة للمشاركات المقبلة، مؤكداً أن جهود أسرة الاتحاد في الاستعداد الأمثل للمشاركة انعكس بشكل مميز في المنافسات، كما أوضح محمد عبد الرحيم المري، أن المشاركة الإيجابية في اليابان عكست نجاح جهود لجنة المنتخبات في اتحاد بناء الأجسام بإعداد المنتخب بشكل مميز وجهود اللاعبين أنفسهم والجهاز الفني للمنتخب الوطني مما أثمر تحقيق إنجاز مميز مباركاً للأسرة الرياضية هذا الحصاد الدولي للميداليات، ووصفه بأنه تتويج لجهود أسرة بناء الأجسام بشكل كامل.

من جهته، أعرب أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة، عن سعادته للنجاح الذي تحقق في اليابان. وقال: المنافسات كانت قوية، خصوصاً أن مستويات كل المنافسين متقاربة بوجود لاعبين من مختلف دول العالم وأبرزهم من أوروبا واليابان، وبالرغم من ذلك نجح اللاعبون بتحقيق التفوق.