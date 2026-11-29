توج الصقر «جي 35» لفريق ميدان بلقب الشوط الأول لفئة العامة مفتوح «قرموشة جير - فرخ»، فيما أحرز الصقر «ملفت» لفريق «آر بي جي» لقب الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح «جير تبع - فرخ»، وذلك في ختام مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين.

وحل فريق «آر بي جي» في المركزين الثاني والثالث بالشوط الأول عبر الصقرين «أوتاد» و«إصرار»، فيما فرض الفريق سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثاني، بحصول الصقور «ملفت» و«مصروع» و«78» على المراكز الأول والثاني والثالث على التوالي.

وأكد نادي أبوظبي للصقارين اختتام مسابقات مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، التي شهدت مشاركة كبيرة ومنافسات قوية ومستويات متميزة، إلى جانب إشادة واسعة بالتقنيات الجديدة المستحدثة، بما ينسجم مع أهداف النادي في توسيع قاعدة ممارسة الرياضات التراثية، واستقطاب مختلف فئات المجتمع، والمحافظة على الموروث الوطني.