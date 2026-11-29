نظّم مجلس الروح الإيجابية بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة مُمثلةً بمركز شرطة القصيص والشركاء الاستراتيجيين، بطولة «كأس التحدي لكرة القدم»، لفئة تحت 10 سنوات، على ملاعب مدرسة المعارف الأمريكية بمنطقة القصيص، بمشاركة 115 لاعباً من 12 مدرسة في دبي والشارقة، بهدف اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة وتعزيز قيم التنافس الإيجابي والروح الرياضية لدى النشء.

شهدت البطولة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية بشرطة دبي، ومحمد حسين مطوع، الرئيس التنفيذي لمدرسة المعارف الأمريكية، ووائل إبراهيم، مدير المدرسة، ومصطفى الفحام، رئيس قسم الرياضة، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية أظهر خلالها اللاعبون مهارات كروية متميزة وروحاً رياضية عالية.

وأكدت فاطمة بوحجير، أن البطولة تأتي ضمن جهود المجلس لتعزيز ثقافة الرياضة لدى الأجيال الناشئة، انسجاماً مع أهداف مبادرة «رياضي واعٍ»، مشيرةً إلى أن الرياضة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل المهارات وغرس قيم الانضباط والتعاون والتنافس الشريف، مُثمنةً جهود مركز شرطة القصيص وإدارة المدرسة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح البطولة.

وأسفرت المنافسات عن تتويج مدرسة الاتحاد الخاصة –جميرا بالمركز الأول، ومدرسة ديرة الخاصة بالمركز الثاني، ومدرسة دبي الوطنية – الطوار بالمركز الثالث، وذلك في ختام بطولة عكست أهمية الشراكة بين المؤسسات الشرطية والتعليمية في تنمية المواهب الرياضية وتعزيز التواصل المجتمعي بين الطلبة.