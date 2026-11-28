شهد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، اليوم، منافسات الجولة السادسة من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، التي نظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على كورنيش الرمس في إمارة رأس الخيمة.

وشهدت الجولة مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في السباق العائلي لمسافة 1.5 كيلومتر، إلى جانب الأسر والأطفال، بما أتاح لأصحاب الهمم المشاركة في السباق إلى جانب أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

كما تضمنت الجولة السباق المجتمعي لمسافة 5 كيلومترات، والسباق التنافسي لمسافة 10 كيلومترات، بما أتاح للمشاركين اختيار المسافات المناسبة لقدراتهم ومستوياتهم الرياضية.

وفي ختام المنافسات، جرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في السباقات الثلاثة، بحضور محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وعدد من المسؤولين.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة للجولة مجموعة من الأنشطة الترفيهية المخصصة للعائلات والزوار، بما أضفى بُعداً مجتمعياً على الحدث، وأتاح للمشاركين والزوار فرصة الاستمتاع بالمقومات الطبيعية والسياحية لمنطقة الرمس، في تجربة تجمع بين ممارسة الرياضة والتعرّف إلى القرى الإماراتية.

كما شارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في محطات السلسلة عبر إمارات الدولة السبع، للتعريف بطائر الحبارى ومكانته في التراث الطبيعي الإماراتي؛ حيث تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الصندوق للتواصل مع المشاركين والزوار، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية صون الحبارى والحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة.

وشارك المركز الزراعي الوطني في تنظيم «أسواق المزارعين» المصاحبة للسلسلة، التي أتاحت للمزارعين المحليين والأسر المنتجة والحرفيات عرض منتجاتهم وتسويقها، وتسهم هذه الأسواق في إبراز جودة المنتجات المحلية ومهارات أهالي القرى، وتسليط الضوء على دور القطاع الزراعي في دعم التنمية الاقتصادية في القرى المستضيفة.

وتُقام النسخة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري تحت شعار «اكتشف قرى الإمارات.. سباقاً بعد سباق»، وبالشراكة مع «أدنوك» للعام الثاني على التوالي، وتشمل سبع جولات في سبع قرى موزعة على إمارات الدولة، في إطار جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الرامية إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، والتعريف بالمقومات الطبيعية والثقافية للقرى، وتعزيز الحركة السياحية والاقتصادية فيها.

وجاءت جولة الرمس عقب خمس جولات استضافتها مناطق قدفع في إمارة الفجيرة، ولهباب في دبي، ووادي الحلو في الشارقة، وفلج المعلا في أم القيوين، ومصفوت في عجمان، على أن تُختتم السلسلة بإقامة جولتها السابعة يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2026 في منطقة الشويب بإمارة أبوظبي.