ستيفاني كيس أول امرأة تكمل سباق 100 ميل في «أنتاركتيكا»



لم تكن درجات الحرارة التي هبطت إلى 35 درجة مئوية تحت الصفر، ولا الرياح العاتية والمسارات الجليدية، كافية لإيقاف الكندية ستيفاني كيس، التي كتبت اسمها في تاريخ سباقات التحمل، بعدما أصبحت أول امرأة تنجح في إكمال سباق لمسافة 100 ميل في القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا».



وعلى مدار 17 ساعة و31 دقيقة و39 ثانية، خاضت العداءة البالغة 43 عاماً اختباراً استثنائياً جمع بين القوة البدنية والقدرة على التحمل ومقاومة الظروف المناخية القاسية، لتقطع 38 دورة على مسار يبلغ طول كل منها 4.2 كيلومترات، وسط الثلوج والبطاريق، وتنهي السباق في المركز الثاني بالترتيب العام، خلف الصيني يوشينغ ني.



ولم يكن السباق مجرد منافسة رياضية، بل معركة حقيقية من أجل البقاء، بعدما اضطر المنظمون إلى تقديم موعد الانطلاق إلى الساعة الواحدة صباحاً، بسبب سوء الأحوال الجوية، في ظروف وصلت فيها درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها المسجلة في تاريخ السباق.



وتقول كيس إن التحدي لم يكن في الركض بسرعة فقط، وإنما في المحافظة على حرارة الجسم وتجنب التعرق، لأن أي بلل في الملابس قد يتحول سريعاً إلى خطر حقيقي في ذلك البرد القارس، مؤكدة أن البقاء في هذه الأجواء لساعات طويلة يستنزف طاقة هائلة لمجرد الحفاظ على دفء الجسم.



ومن بين ثمانية متسابقين انطلقوا في سباق الـ100 ميل، نجح أربعة فقط في الوصول إلى خط النهاية، وكانت كيس المرأة الوحيدة التي أكملت المسافة، من بين ثلاث سيدات شاركن في البداية.



وأنهت الكندية السباق بعد الصيني ني بـ29 دقيقة، بعدما نجح الأخير في تحطيم رقمه القياسي السابق بفارق أكثر من خمس ساعات ونصف الساعة، ورغم أن كيس كانت تطمح أيضاً إلى تسجيل رقم قياسي، فإنها خاضت منافسة قوية معه، واقتربت منه في بعض المراحل بفارق 200 متر فقط.



ولكن الإنجاز حمل رسالة تتجاوز الأرقام والميداليات، إذ سبق لكيس، وهي محامية متخصصة في حقوق الإنسان، أن أثارت اهتماماً واسعاً العام الماضي، بعدما ظهرت وهي ترضع طفلتها بيبر خلال مشاركتها في سباق ماراثون جبلي في ويلز، وهو مشهد أثار ردود فعل متباينة.



وقالت كيس إن هدفها كان تأكيد أن الأمومة ليست خط النهاية، وإن ممارسة الأشياء التي تمنحها السعادة تجعلها أماً أفضل، وتساعدها على أن تكون نموذجاً لابنتها في اكتشاف حدود ما يمكن للمرأة تحقيقه.



وهكذا، لم تكتف ستيفاني كيس باجتياز 100 ميل فوق جليد «أنتاركتيكا»، بل حولت رحلتها إلى رسالة ملهمة مفادها أن الأمومة والطموح لا يتعارضان، وأن بعض الأرقام القياسية لا تقاس بالزمن والمسافة فقط، وإنما بقوة الإرادة والقدرة على تجاوز المستحيل.