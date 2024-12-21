دبي تحتضن بطولة الفنون القتالية المختلطة اليوم

تنطلق، اليوم، النسخة التاسعة من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في نادي النصر بدبي، بتنظيم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، إن البطولة توفر منصة فريدة لاختبار مهارات اللاعبين في بيئة تنافسية تحاكي أكثر البطولات العالمية تميزاً، ما يمنحهم الفرصة لصقل مواهبهم وتطوير أدائهم.

لافتاً إلى أن البطولة تشكل رحلة لبناء شخصية رياضية متكاملة، تسعى للتميز محلياً وعالمياً، وتستشرف آفاقاً واسعة في عالم الفنون القتالية المختلطة.

وأشار إلى أن البطولة تأتي في إطار جهود الاتحاد المستمرة لتعزيز انتشار اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين في الدولة، فضلاً عن تسليط الضوء على المواهب الواعدة، وإعداد جيل متميز من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات القارية والعالمية.

من جهته قال اللاعب جاسم النعيمي (14 عاما) من أكاديمية «أدما»، إن البطولة تعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق أهدافه المستقبلية، وفرصة لاختبار القدرات وتطوير الأداء.

وتعزز البطولة المسيرة الناجحة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، والتي شهدت تطوراً ملموساً منذ تأسيس لجنة الفنون القتالية المختلطة تحت مظلة الاتحاد في عام 2021.

وتركز الجهود الحالية على استقطاب أعداد متزايدة من اللاعبين الموهوبين، حيث شهدت اللعبة نمواً ملحوظاً في أعداد الممارسين.