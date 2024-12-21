مهرجان الظفرة يعلن عن أول مزاينة لجمال الخيول العربية

أعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ18 عن تنظيم مزاينة الظفرة لجمال الخيول العربية، التي تقام لأول مرة في المهرجان، لتنضم لفعالياته ومسابقاته، حيث تم تخصيصها لمربي وملاك الخيول العربية في الظفرة .

وتأتي المزاينة ثمرة للتعاون المشترك بين هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية، وفي إطار جهودهما للحفاظ على التراث الإماراتي، والعمل على استدامته.

وثمن الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، دعم القيادة الرشيدة للفعاليات التراثية التي تقام في الدولة بشكل عام، ومنطقة الظفرة على وجه الخصوص.

مؤكداً أن دولة الإمارات تضطلع بدور كبير في تنظيم وإقامة الفعاليات الخاصة بالخيول العربية، وهو ما أسهم في تأكيد المكانة المرموقة للدولة في هذا المجال، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية، وتشجيع المربين وملاك الخيل العربية بشكل عام، وفي الظفرة على وجه الخصوص.

وقال محمد أحمد الحربي، مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، إن الخيول العربية جزء أصيل من تراث دولة الإمارات، مشيراً إلى أن تنظيم المزاينة التي خصصت للملاك ومربي الظفرة يأتي من منطلق اهتمام الهيئة والجمعية بالرموز التراثية الأصيلة، من أجل الحفاظ عليها باعتبارها موروثاً حضارياً وعنصراً من عناصر الهوية الوطنية.

وأكد سعي هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية من خلال إضافة مزاينة الظفرة لجمال الخيل العربية لفعاليات ومسابقات مهرجان الظفرة إلى التركيز على التراث، وإبراز جمال الخيول العربية الأصيلة وسماتها المتميزة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم المزاينة ضمن فعاليات المحطة الرابعة الختامية لمهرجان الظفرة خلال الفترة من 11 إلى 30 يناير 2025 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بأبوظبي.

وأوضحت جمعية الإمارات للخيول العربية أنه سيتم الإعلان عبر الموقع الإلكتروني للجمعية خلال الأيام المقبلة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المزاينة للمربين والملاك من الظفرة.