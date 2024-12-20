4 ميداليات للإمارات في «الآسيوية للشطرنج السريع»



حققت الإمارات 4 ميداليات ملونة في البطولة الآسيوية للشطرنج السريع للهواة التي استضافتها مدينة العين، حيث أحرزت ذهبيتين، وفضية، وبرونزية في فئتي الرجال والسيدات.

في بطولة آسيا الفردية للسيدات، توجت لاعبة الإمارات ونادي العين، وافية درويش المعمري، بالميدالية الذهبية، وحققت لاعبة الإمارات ونادي فتيات الشارقة، عنود عيسى، الميدالية الفضية، بينما حلت الهندية موهانتي سامراكي في المركز الثالث لتحصل على الميدالية البرونزية.

أما في بطولة الرجال، فقد انتزع لاعب الإمارات ونادي الشارقة، حمد عصام، الميدالية الذهبية، وجاء الأوزبكي محمد رضا عمراوف في المركز الثاني ليحصل على الميدالية الفضية، بينما أحرز لاعب الإمارات ونادي الفجيرة، محمد سعيد الليلي، الميدالية البرونزية، ليكمل تألق المنتخب الوطني في البطولة.

تميزت البطولة بمشاركة لاعبين إماراتيين يدرسون في الخارج؛ حيث جاءت وافية درويش المعمري وحمد عصام إلى البطولة من بريطانيا خلال إجازتهما الدراسية، ورغم قلة الوقت للتحضير، فقد أثبتا جدارتهما بالتألق والفوز بالذهب.

أقيمت مراسم التتويج وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث قام هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، بتكريم الفائزين إلى جانب يوسف سعيد العفريت الكويتي، عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة وعضو مجلس إدارة نادي العين. كما شارك النجم المغربي سفيان رحيمي، لاعب نادي العين لكرة القدم، في التتويج، مضيفاً أجواء حماسية ومميزة للحدث، إلى جانب التفاعل الجماهيري.

وقال هشام الطاهر: «البطولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، حيث جمعت أكثر من 30 دولة من مختلف أرجاء القارة الآسيوية، ما عزز التنافسية وأثرى التجربة. ولا شك أن تفوق الإمارات بحصد ذهبيتين يعكس تفوق اللاعبين الإماراتيين على المستوى القاري في قطاع الهواة، مؤكداً أن نسخة هذه البطولة تعتبر الأفضل تنظيمياً وفنياً بإجماع الخبراء والمراقبين مقارنة بالنسخ السابقة».

وقال يوسف سعيد العفريت: «نادي العين مستمر في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى دعم الرياضة الإماراتية على الصعيدين المحلي والدولي. ونحن فخورون بفوز لاعبة العين وافية المعمري بالذهبية الآسيوية التي أكملت فرحتنا كنادٍ بالتنظيم الناجح للبطولة. نشكر مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة ومجموعة محمد رسول خوري وأولاده، إضافة إلى الرعاة الذين لعبوا دوراً مهماً في إنجاح الحدث. ونتطلع إلى تنظيم المزيد من البطولات الدولية التي تعزز مكانة العين وجهة رياضية وسياحية وثقافية».

من جانبه، قال سفيان رحيمي: «يسعدني وجودي هنا اليوم ومشاركتي في تكريم أبطال الشطرنج، وفخور بما تمثله مدينة العين بوصفها منصة للتميز والنجاح».