اتحاد الإمارات لألعاب البليارد يستعرض نظام الدوري وإجراءات المشاركة

اختتم اتحاد الإمارات لألعاب البليارد، اليوم ورشة العمل التعريفية الخاصة بالنسخة الأولى من «دوري الإمارات لفرق البليارد»، بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، رئيس الاتحاد.

كما حضرها الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، وفارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، وسعيد علي العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

وتم استعراض نظام منافسات الدوري، وآليات وإجراءات المشاركة، والجوانب الفنية والتنظيمية، ضمن جهود الاتحاد لتطوير رياضة البليارد في دولة الإمارات، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتوفير منصة تنافسية للفرق من مختلف أنحاء الدولة.

وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين اتحاد الإمارات لألعاب البليارد واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين ودعم المبادرات والبرامج الرياضية والمجتمعية المشتركة.

وأكد الاتحادان أهمية الشراكة في توحيد الجهود، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لدعم تطوير رياضة البليارد والرياضة المجتمعية، بما يسهم في مواصلة نمو وتطور القطاع الرياضي في دولة الإمارات.