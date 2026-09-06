الكعبي ومراد يتوّجان بلقب بطولة «دبي للفوسبول»

أسفرت منافسات بطولة دبي للفوسبول «بيبي فوت» لفئة الزوجي عن فوز أحمد الكعبي ومحمد مراد بالمركز الأول، وأيمن خلف والمعتز أبو زيد بالمركز الثاني، وسالم راشد وعلي الشامسي بالمركز الثالث.

وشهدت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضة للجميع أمس في «مركز أيزون»، بدبي منافسات قوية بين 20 لاعباً في فئة الزوجي، ضمن الاستعدادات لمشاركة الإمارات في البطولة الخليجية المقررة نوفمبر المقبل في دبي.

وخاض المشاركون في البطولة التصفيات التمهيدية وصولاً إلى الأدوار النهائية والتتويج بالمراكز الأولى بعد احتساب نقاط النقاط في مشوار المنافسات.

وأكد اتحاد الإمارات للرياضة للجميع استمرار المنافسات على مدار الأسبوع، تمهيداً لاختيار العناصر المرشحة للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة الخليجية.