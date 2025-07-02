تتويج الفائزين بـ «الشارقة للتميز الرياضي» اليوم

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، يحتفل مجلس الشارقة الرياضي، مساء اليوم، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بتتويج الفائزين في النسخة الأولى من برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، الذي أطلقه المجلس في فبراير الماضي لتحفيز أندية الإمارة والعاملين فيها، وفئات الفائزين هي: أفضل ناد على مستوى الأندية التخصصية، وأفضل ناد على مستوى الأندية الرياضية، وأفضل موظف خدمات مساندة، وأفضل موظف اتصال مؤسسي، وأفضل موظف ثقافة مجتمعية، وأفضل مدير تنفيذي، بالإضافة إلى فئة الجندي المجهول المخصصة للعاملين من خلف الكواليس.