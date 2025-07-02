«العين للشطرنج» يسعى للتعاقد مع الخبير رجائي السوسي

دخل نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في مفاوضات للتعاقد مع رجائي نعمان السوسي، أحد أبرز الشخصيات القيادية في الساحة الشطرنجية العربية والدولية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكادر الفني والإداري، ودعم التوجه التطويري للنادي.

ويحمل السوسي سيرة ذاتية غنية بالخبرة والإنجازات؛ فهو حكم دولي ومنظم دولي معتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، ويتمتع بمسيرة مهنية، تزيد على 40 عاماً في مجالات التحكيم، والإدارة، وتنظيم البطولات، وتطوير الهيئات الشطرنجية.

وشغل السوسي منصب المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج لمدة تجاوزت 41 عاماً، وكان له دور محوري في جعله من أبرز الأندية الشطرنجية في العالم العربي، كما شارك في تنظيم أولمبياد الشطرنج العالمي في دبي عام 1986، وأسهم في لجان تنظيمية للعديد من أولمبيادات الشطرنج العالمية، بالإضافة إلى إشرافه على عشرات البطولات المحلية والعربية والدولية.