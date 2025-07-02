منتخب الرجبي يبحث عن بطاقة ملحق المونديال في سيرلانكا

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً اليوم إلى مدينة كولومبو لمواجهة منتخب سيرلانكا في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، والتي ستقام بعد غدٍ، وهي المواجهة التي تحدد مسيرة منتخبنا في تصفيات المونديال، حيث يحتاج المنتخب للفوز من أجل المشاركة في ملحق التصفيات بعد الفوز الأخير على كوريا، فيما خسر في الجولة الأولى أمام هونغ كونغ.

وطبقاً لنظام التصفيات الآسيوية، يتأهل متصدر التصفيات إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحق التصفيات الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل.

ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، وتضم البعثة 25 لاعباً بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب أبولو بيرليني ومعه الطاقم الفني يوسف شاكر وجاك بينادي وآرون بريسكو ودورانت جيربر بجانب مايك دروموند وجاك ستابلي للعلاج الطبيعي.

وأكد الزعابي أن المنتخب كثف تدريباته بعد العودة من كوريا والفوز المستحق والذي رفع معنويات اللاعبين وجدد أمل منتخبنا في التمسك بحظوظه في التصفيات، وسوف يتدرب المنتخب في ملعب المباراة يوم الخميس على أن يخوض المواجهة الجمعة، مشيراً إلى أن الفوز بالمباراة الثانية على التوالي سيضع منتخبنا في ملحق التصفيات، حيث سيواجه وصيف بطل أفريقيا والفائز منهما يلعب في التصفيات النهائية التي ستقام في دبي.

وقال: إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم يقف خلف المنتخب في المهمة الوطنية من أجل البحث عن التأهل الأول في تاريخ اللعبة إلى المونديال، وهناك جهود كبيرة من الجهازين الفني والإداري وأيضاً جميع اللاعبين، ونأمل أن نكمل مسيرة البحث عن بطاقة مونديالية.

وطالب الزعابي جميع اللاعبين ببذل أقصى الجهد في المباراة من أجل تجديد حلم المونديال، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد لديه ثقة كاملة في اللاعبين والجهازين الفني والإداري في إكمال المهمة على الوجه المطلوب والتمسك بالفرصة الأخيرة من أجل كتابة تاريخ جديد للرجبي الإماراتي آسيوياً وعالمياً.