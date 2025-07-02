«فتيات الشارقة» يستقطب مواهب الشطرنج

دشن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، فعاليات البرنامج الصيفي السنوي تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة ما يقارب 70 منتسبة من الفتيات من عمر 6 إلى 12 سنة، وذلك في مقر البرنامج بمدرسة الشارقة النموذجية للفتيات، والذي يمتد حتى 31 يوليو الجاري.

ويُعد البرنامج منصة مهمة لاستقطاب المواهب الواعدة إلى رياضة الشطرنج، وتنمية روح التفكير الاستراتيجي وحب المعرفة لدى الفتيات، ما يعزز من حضور اللعبة في المجتمع ويُكرّس مكانتها كرياضة للعقل والذكاء.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى تنمية مهارات المشاركات وتعزيز قدراتهن الذهنية والاجتماعية في بيئة آمنة ومحفّزة، فيما تتضمن الأنشطة الشطرنجية التدريب بالذكاء الاصطناعي والابتكار وسيكون التدريب بمعدل يومين في الأسبوع بهدف صقل المهارات.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن البرنامج يعتمد على خمسة محاور أسبوعية، وهي «أنا مبدع»، «أنا المستقبل»، «أنا الرياضي»، «أنا المجتمع»، و«هنا الشارقة»، حيث يتم تخصيص كل أسبوع لمحور محدد يتناول جانباً من جوانب التوعية والتطوير الشخصي، من خلال ورش عمل وفعاليات وزيارات تعليمية وتثقيفية.

وأضافت: «البرنامج يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والحكومية، في إطار الحرص على تقديم محتوى ثري وتجربة صيفية متكاملة للفتيات، بما يسهم في غرس القيم الإيجابية وتوسيع مدارك المشاركات، ويتطلع النادي إلى موسم صيفي مثمر يحمل في طياته الفائدة والمتعة لمختلف المنتسبات، بدعم ورعاية الشركاء من المؤسسات الوطنية».