120 مشاركاً في برنامج «شطرنج الشارقة» الصيفي

انطلقت فعاليات برنامج النشاط الصيفي «عطلتنا غير»، والذي ينظمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار 5 أسابيع، تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 120 مشاركاً من 7 إلى 12 سنة، وتشتمل «عطلتنا غير» على العديد من الأنشطة.

وأكد خليفة المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، المشرف العام على النشاط الصيفي أن الأسبوع الأول من البرنامج يركز على الإبداع، من خلال فعاليات متنوعة، وهناك أنشطة شطرنجية من اليوم الأول، بالإضافة إلى رحلة علمية إلى مركز الشارقة لعلوم الفضاء، وجوائز يومية للأولاد.

وأوضح أن تنوع الفعاليات يهدف لجذب الصغار والشباب وتمكينهم من ممارسة هواياتهم بشكل آمن وممتع، إلى جانب توعيتهم بالسلوكيات الصحيحة تجاه المحافظة على البيئة بجميع أشكالها، وممارسة القراءة سلوكاً معرفياً مستداماً، وتدريبهم على مختلف الفنون والمهارات، والارتقاء بمستوى قدراتهم ومواهبهم، وإدارة النادي قامت بتأمين الجوانب المتعلقة بالبرنامج الصيفي من برامج وأنشطة هادفة، ولعل وجود 120 مشاركاً في البرنامج هذا العام يؤكد أن عطلتنا غير يتطور من عام إلى عام، ولعل الأنشطة المتنوعة تفتح أمامنا الباب لاكتشاف المواهب المبدعة.

وأشار إلى أن التنوع في الفعاليات مع إقامة بطولات في نفس التوقيت، من شأنه أن يحفز الصغار على الانضمام لممارسة لعبة الأذكياء.