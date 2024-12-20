منتخب الإمارات يواصل انتصاراته في خليجي الكريكيت بدبي

يواصل منتخب الإمارات للكريكيت انتصاراته في منافسات النسخة الثانية من بطولة الخليج للكريكت التي تستضيفها دبي بمشاركة 6 دول خليجية حتى 21 الجاري، بالفوز المستحق على قطر أمس، وهو الفوز الرابع له على التوالي، بعد فوزه على البحرين وعُمان والكويت وقطر على التوالي من دون أي خسارة، مؤكدا عزمه على مواصلة مشواره إلى النهاية بنجاح وتميز بهدف الفوز بلقب النسخة الثانية من البطولة التي كانت انطلقت العام الماضي بنجاح وتميز وفاز بلقبها المنتخب العماني.

وكان مجلس الإمارات للكريكيت برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مستضيف البطولة أنهي كافة الترتيبات الخاصة بختام البطولة يوم السبت (21 ديسمبر الجاري) بإستاد دبي الدولي للكريكيت لتتويج بطل النسخة الثانية وتكريم نجومها.

شهدت المنافسات على مدار ايامها حضوراً رسمياً مميزاً من مسؤولي اللعبة على المستوى الخليجي، الذين اعتبروا البطولة حققت أهدافها، وساهمت في نشر اللعبة على المستوى الخليجي، كما شهدت حضوراً مميزاً من الجماهير المحبة للعبة، التي حرصت على حضور المنافسات بدبي أو متابعتها عبر قنوات البث التلفزيوني المباشر على مستوى دول الخليج والقارة الآسيوية.