«الإمارات اكستريم» يتألق في «عالمية تايلاند»

واصل فريق «الإمارات اكستريم» للدراجات المائية تألقه في الساحة العالمية في رياضة الدراجات المائية مع ختام عام 2024 محققاً مجداً جديداً بمعانقة المركز الأول في منافسات واقف محترفين ضمن فئات كأس ملك تايلاند الجولة الختامية من بطولة العالم 2024 التي جرت في مدينة باتايا أخيراً، بإشراف الجمعية العالمية للدراجات المائية (آي جي إس بي أيه)، وذلك عبر نجم الفريق المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر.

وتفوق المتسابق كيفين رايتيرر نجم فريق «الإمارات اكستريم» على متن دراجته رقم 90 على جميع منافسيه في سباقات فئة واقف محترفين (جي بي) والذين وصل عددهم إلى 16 متسابقاً، حيث نجح في جمع 202 نقطة من مراحل السباق، والتي بلغت أربع جولات أنهاها جميعها مع الثلاثة الكبار ليضمن التتويج متفوقاً على منافسيه البلجيكي بوشي اوكتين (الثاني) والياباني توشي اوهارا ساموراي (الثالث).

وأهدى كيفين فريق الإمارات اكستريم فرحتين الأولى الفوز بلقب الأقوياء والثانية بمعانقة لقب (التاج الثلاثي) بحصده أكبر مجموع نقاط في الفئة خلال مراحل البطولة العالمية، والتي بدأت في بولندا ثم الولايات المتحدة الأمريكية وصولاً إلى تايلاند.

كما كان للفريق نجاح آخر بالحصول على لقب عالمي ثاني له في أقل من شهر واحد فقط بعدما فاز المتسابق كيفين رايتيرر منتصف الشهر الماضي بصدارة فئة واقف محترفين (جي بي) ضمن بطولة العالم للدراجات المائية 2024 جائزة إندونيسيا الكبرى التي جرت على مياه بحيرة توبا.

ويتبع فريق الإمارات اكستريم لمؤسسة اكس بي جي المتخصصة في مجال الدراجات المائية والتي تمتلك أكاديمية رياضية متفردة في الدولة تخرج منها أبرز أبطال الرياضات البحرية والمتسابقين، حيث تميزت كأحد الفرق المنافسة في الفعاليات والبطولات العالمية في هذه الرياضة، حيث قدمت للدولة العديد من المواهب التي حققت إنجازات رفيعة مثل بطلنا عمر عبدالله راشد وبطلنا سلطان عيسى الحمادي اللذين تألقا في العديد من البطولات المحلية والدولية.