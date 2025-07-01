أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321» 25 أكتوبر

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«يو إف سي»، منظمة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، أن بطولة «يو إف سي 321» ستشهد سلسلة من النزالات القوية بين ألمع نجوم رياضات الفنون القتالية المختلطة يوم 25 أكتوبر 2025 في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس.

وستتوج نزالات «يو إف سي 321» فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي»، الذي سيُقدم باقة من التجارب والأنشطة المستوحاة من رياضات الفنون القتالية المختلطة في مختلف أنحاء العاصمة، بما في ذلك فعاليات مخصصة للجمهور، وفرص لقاء نجوم رياضات النزال في العالم، وتحديات اللياقة البدنية إلى جانب التجارب الترفيهية الحية.

واحتضنت أبوظبي بنجاح ما يزيد على 20 من بطولات «يو إف سي» منذ عام 2010، معززةً شعبية رياضات الفنون القتالية المختلطة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

وتستضيف العاصمة الإماراتية هذا الصيف «ليلة النزال من يو إف سي: ويتاكر ضد دي ريدر»، التي تنطلق يوم السبت 26 يوليو الجاري في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بمواجهة قوية بين روبرت ويتاكر، بطل الوزن المتوسط السابق والمصنف خامس عالمياً، والنجم الصاعد رينير دي ريدر.