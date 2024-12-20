«الأولمبية الوطنية» تشارك في «عمومية التضامن الإسلامي»

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية أول من أمس في اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، والذي عقد في العاصمة الألبانية تيرانا، وشهد مناقشة تقارير عدة، من أبرزها دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض العام المقبل.

ومثّل وفد اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماع، الدكتور نبيل محمد بن عاشور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

وترأس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الاجتماع، بحضور أوغيرتا ماناستيرليو وزير التعليم والرياضة في جمهورية ألبانيا، ورؤساء وممثلي اللجان الأولمبية بالدول الإسلامية.

وقال الفيصل، إنه سيتم الاحتفال خلال العام المقبل 2025 على أرض المملكة العربية السعودية بمرور عشرين عاماً على إطلاق أول دورة ألعاب إسلامية عام 2005م، وذلك خلال استضافة الرياض الدورة السادسة من البطولة.

من جهته استعرض الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ملف استضافة المملكة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، التي تستضيفها الرياض نوفمبر 2025، وكشف عن عدد الألعاب المدرجة في الدورة التي اشتملت على 19 رياضة، منها ثلاث ألعاب بارالمبية، تقام منافساتها في أربع منشآت.

وأقرت الجمعية في اجتماعها تقرير الأمانة العامة للاتحاد 2023 - 2024م، وملف استضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي السابعة 2029م، والتقارير المالية والإدارية، إضافة لمناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد.

وأهدى وفد اللجنة الأولمبية الوطنية درعاً تذكارية إلى اللجنة الأولمبية الألبانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وفتح قنوات جديدة للتواصل والعمل المشترك مع اللجان الأولمبية في مختلف دول العالم.