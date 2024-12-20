انطلاق بطولة العالم لـ «البنشاك سيلات» للفنون القتالية في أبوظبي

انطلقت أول من أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، منافسات النسخة الـ 20 من بطولة العالم لـ «البنشاك سيلات»، إحدى أبرز ألعاب الفنون القتالية المختلطة، إضافة إلى منافسات النسخة الـ5 من بطولة العالم للبنشاك سيلات للناشئين.

ويشارك في المنافسات، التي تستمر حتى بعد غدٍ، 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة. حضر الافتتاح 150 خبيراً في اللعبة من إندونيسيا، وذلك لإبراز التراث الخاص باللعبة، والذي أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2019 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.

وتقام المنافسات تحت إشراف الاتحاد الدولي للبنشاك سيلات، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي، فيما تدير شركة بالمز الرياضية اللوجستيات الخاصة بالحدث.

وبحسب اللجنة المنظمة يتنافس اللاعبون المشاركون في البطولتين عبر فئات عمرية تتراوح بين 12 و45 عاماً، فيما تجرى المباريات القتالية على ثلاث جولات، مدة كل منها دقيقتان مع دقيقة راحة بين الجولات، إذ يتم استخدام مزيج من الحركات الدفاعية، والضربات القوية، وأساليب الإطاحة.