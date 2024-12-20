سباقات الدريفت في «مهرجان ليوا» تنطلق اليوم

أكملت منطقة تل مرعب في ليوا استعداداتها لاستضافة سباق ليوا دريفت اليوم ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، الذي يقام سنوياً لمحبي وعشاق رياضة السيارات والدريفت من مختلف دول العالم.

وأكدت اللجنة المنظمة، في بيان لها اليوم، أن سباقات الدريفت ستستمر اليوم وغداً، وتعد من أبرز الفعاليات المرتقبة في المهرجان، إذ يشارك فيها نخبة من السائقين المحترفين والهواة لاستعراض مهاراتهم في التحكم بالمركبات وتنفيذ حركات الدريفت على حلبة مصممة خصيصاً لتحدي مهارات القيادة هي حلبة مرعب.

وتعتبر «الدريفت كار» من السباقات العالمية التي تقام لها الكثير من البطولات، وكان أول حضور لسباقات الدريفت في المهرجان في موسم 2018 واستمرت بنجاح لتصبح منافسة ثابتة في أجندة المهرجان.

وأعلنت اللجنة المنظمة، أمس، أن المنافسة ستقام على فئتين، حيث تجمع ليوا دريفت المحترفين والنجوم من دول مختلفة، وتعتبر من المستويات الأعلى في سباقات الدريفت وهي «دريفت محترفين»، بالإضافة إلى «دريفت للهواة».

من جانبها أعلنت اللجنة التحكيمية، اللوائح والقوانين الخاصة بالمنافسات من خلال التطبيق الإلكتروني للنادي، إضافة لكل الشروط المطلوبة والمواصفات الخاصة بالسيارات وآلية الدخول والخروج والتعليمات الخاصة بالمشاركة.

وستبدأ المنافسة غداً في تمام السادسة مساءً وتتواصل مع التصفيات المختلفة والتجارب الحرة للمشاركين ومحترفي هذه الرياضة، ومن ثم الانتقال إلى البداية الرسمية للمنافسة وبدء الاستعراض الخاص بالدريفت.

وقال محمد المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، إن سباق ليوا دريفت هو أحد أبرز الفعاليات التي تجمع بين الاحترافية والشغف برياضة السيارات.

وأضاف إنه تم توفير حلبة مميزة ومعايير سلامة عالية لضمان تجربة آمنة وممتعة للمشاركين والجمهور، وذلك في ظل السعي الدائم لجعل هذا الحدث منارة رياضية تحتفي بالمواهب المحلية والعالمية، مع التطلع لرؤية عروض استثنائية من المتسابقين هذا العام.