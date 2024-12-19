النسخة الرابعة من بطولة الألعاب الإلكترونية في شرطة دبي تنطلق الجمعة

تنطلق غداً الجمعة، بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية في نسختها الرابعة في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، وتستمر لغاية 22 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 800 لاعب وفريق.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار الإقبال الكبير على هذا النوع من الألعاب من قبل الشباب على مستوى العالم، وتماشياً مع الفعاليات المستمرة التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي والرامية لرفع نسبة الوعي المجتمعي خاصة بين الشباب، بشأن اللعب المتوازن والحَذِر في الوقت ذاته من التعامل مع الغرباء عبر الشاشات الإلكترونية.

جوائز ضخمة

وتصل جوائز البطولة إلى 200.000 درهم تُمنح للفائزين في مختلف المنافسات، بالإضافة إلى سحوبات ضخمة للجماهير تمنحهم فرصة الفوز بجوائز قيّمة، الأمر الذي يضيف أجواء من الحماسة والتشويق، وإن البطولة ستقام في خمس قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، وتتمثل الألعاب في Valorant وCounter Strike 2 وEA FC25 وMobile Legends Bang Bang وFortnite وTekken 8، يمكن للاعبين التسجيل على www.dpesports.com

معرض الألعاب الإلكترونية

وستشهد البطولة إقامة معرض خاص لمحلات الألعاب الإلكترونية في الطابق الثاني من نادي الضباط، سيشارك فيه أكثر من 20 محلاً مختصاً في مجال الألعاب الإلكترونية، مما يتيح للزوار فرصة التعرف على أحدث المنتجات والعروض والخدمات في عالم الألعاب.

تعزيز ثقافة

وستعزز البطولة من ثقافة التعامل مع الألعاب الإلكترونية بتوازن، والحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية، وعدم مشاركة المعلومات والبيانات والصور مع الغرباء من خلال المحادثات التي تتم عبر بعض الألعاب، إضافة للتوعية بالجرائم الإلكترونية الشائعة الخاصة بهذا النوع من الألعاب، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية والجرائم التي يمكن أن ترتبط بها.

فعاليات مميزة

وسيضم الحدث منصات توعية لخدمات شرطة دبي، حيث سيتمكن الزوار من التعرف على مبادرات الشرطة وخدماتها المميزة مثل منصة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية «e-Crime»، وخدمات مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدارس حماية للتوعية بالمخاطر الأمنية، ومشاركة عين دبي لعرض مبادرات دبي المجتمعية، بالإضافة إلى مركز خدمة المتعاملين في شرطة دبي لشرح الخدمات غير الطارئة على رقم الهاتف (901)، واستوديو الصناع لدعم الابتكار والإبداع، والإدارة العامة للمرور في نشر الوعي المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

500 طالب

وتأتي البطولة هذا العام بالتزامن مع الإجازة المدرسية، الأمر الذي يُتيح لأكثر من 500 طالب المشاركة في البطولة من مختلف المدارس، كما سيتم عقد الندوة الدولية بعنوان «الألعاب الإلكترونية» التي ستتضمن أربعة محاور، تتمثل في الدور الإيجابي للألعاب الإلكترونية ويشمل التوازن النفسي في ممارسة الألعاب الإلكترونية وبناء علاقات ناجحة ومسؤولية، والمحور الثاني تعزيز المناعة الذاتية من الاختراقات الأمنية، ويضمن الفهم الواضح لطبيعة الألعاب الإلكترونية ومقاصدها، والتحصين التقني من أي اختراق أمني، والمحور الثالث الحد من إدمان اللعب الإلكتروني، ويستعرض الإدمان وتأثيراته والسلوك العنيف، والمحور الرابع يتحدث عن السلامة الرقمية ومقاومة الجريمة الإلكترونية، ويتضمن المعرفة القانونية لقانون الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الدور الوطني في مقامة الجريمة والإبلاغ عنها.