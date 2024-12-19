إثارة مرتقبة في نزالات «طريق الأبطال إلى دبي»

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن قائمة بطاقة النزالات الكاملة لبطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي ستقام بعد غدٍ في كوكا كولا أرينا، دبي، وتضم البطولة مجموعة مميزة من أبرز المقاتلين الإماراتيين والعالميين. تشهد النزالات التمهيدية مشاركة الإماراتيين هادي عمر الحسيني، ويوسف الحوسني، حيث سيواجه يوسف الحوسني المصري عصام غانم، صاحب السجل الخالي من الهزائم، كما يلتقي هادي عمر الحسيني، مع البطل السابق في «RSF»، الفلبيني روييل «باغسيك» باناليس، وتشمل النزالات الأخرى لقاء حماسياً بين المقاتل الأوزبكي المقيم في دبي، مرافظال «ميركو» أختاموف، والإنجليزي المتخصص في الضربات القاضية، مايك «ليفي» تومبسون، كما سيواجه السعودي مصطفى ندى، الباكستاني البريطاني حيدر «دارث» خان في أول ظهور له في PFL.

ويشهد الحدث كذلك مواجهة حماسية بين الروسي يعقوب سليمانوف، والأردني المخضرم جراح السلاوي، كما سيخوض المقاتل الأيرلندي جون ميتشيل، من أكاديمية 971 في دبي، مواجهة ضد الجزائري سهيل ثائري.

نزال مرتقب ويتصدر البطولة النزال المرتقب بين البطل العالمي، الروسي عثمان نورمحمدوف، والمقاتل الأيرلندي الصاعد بول هيوز، ويعد النزال بداية لسلسلة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي تأتي ضمن الشراكة الجديدة بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ورابطة المقاتلين المحترفين.

وتمثل بطولة «طريق الأبطال إلى دبي» مرحلة جديدة لرياضة فنون القتال المختلطة في المنطقة، حيث توفر منصة فريدة لتطوير المواهب الإماراتية الشابة وتأهيلها للمنافسة في البطولات العالمية، وتأتي هذه البطولة ضمن خطة الرابطة لتعزيز مكانة دبي كعاصمة جديدة للرياضة.