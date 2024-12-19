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رياضات اخرى

11 ميدالية للإمارات في مونديال بناء الأجسام

لاعبو منتخبنا الوطني على منصة التتويج
البيان
لاعبو منتخبنا الوطني على منصة التتويج

فائز بجبوج

حصد منتخب الإمارات الوطني لبناء الأجسام 11 ميدالية ملونة «4 ذهبيات وفضية و6 برونزيات»، ضمن منافسات بطولة كأس العالم، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في العاصمة اليابانية طوكيو، أحرز الميداليات الذهبية كل من: مروان سليمان، وعدنان الخيال، وخالد المطوع، ومشاري أحمد جمعة، والذي نال أيضاً فضية «الكلاسيك» بناء الأجسام، وأحرز البرونزيات: أحمد التميمي، وعلي ضاوي، وعبد الرحمن الخاطري، ومايد رحماني، وحمد المعلا «برونزيتين».

من جهته، ثمن أحمد جوهر رئيس بعثة المنتخب الوطني عضو مجلس إدارة الاتحاد، دعم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مؤكداً أنها مهدت لتحقيق نتائج طيبة في بطولة قوية بمشاركة لاعبين مميزين.