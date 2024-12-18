18 ميدالية ملونة حصاد التجديف في دولية تايلاند

رفع منتخبنا الوطني للتجديف الحديث حصاده في بطولة تايلاند الدولية 2024، التي اختتمت الأحد الماضي، إلى 18 ميدالية ملونة مع نهاية الحدث، منها 10 ذهبيات و6 ميداليات فضية وبرونزيتان، في تخصصات القارب، وعلى جهاز التجديف.

وتوزعت الميداليات على منافسات التجديف في القارب على المسار الأولمبي، حيث جمع لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني 8 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، فيما بلغ إجمالي ميداليات التجديف على الجهاز، التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.

وتأتي المشاركة في البطولة الدولية ضمن خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتوفير فرص الاحتكاك وصقل قدرات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وحرص اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث مع ختام المشاركة على تقديم الشكر الجزيل إلى الأندية الرياضية في الدولة، للتعاون مع برامج الاتحاد، وفي مقدمتها نادي الشارقة لرياضة المرأة ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، على رعاية المواهب، والاهتمام بتطوير الرياضات الشراعية والتجديف الحديث، وكذلك اللجنة المنظمة للبطولة الدولية.

تميز

واستفاد لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني من المشاركة الدولية، وأظهروا حضوراً فنياً جيداً، نافسوا به على المراكز الأولى في جميع الفئات، مع باقي المشاركين والمشاركات، الذين مثلوا بلداناً عدة، هي: تايلاند وباكستان وسريلانكا والصين والولايات المتحدة وماليزيا وهونغ كونغ وألمانيا والهند.

وأضافت لاعبات المنتخب نجاحات جديدة في البطولة مع الختام، كان حصول اللاعبة بشرى إبراهيم قادري على ذهبية القارب (تحت 19 سنة)، وحصول شقيقتها حمدة إبراهيم قادري على المركز الثاني والفضية في التخصص نفسه.

كما نالتا الميدالية الفضية في منافسات الزوجي (تحت 19 سنة)، فيما أضافت كل من فاطمة خلف ربيع وحمدة إبراهيم ميدالية برونزية جديدة لفئة زوجي (تحت 19 سنة) في تخصص الجهاز، علماً بأن بطلاتنا حققن فضية وبرونزية في اليوم الأول.

ونجح لاعبو منتخبنا الوطني في إضافة ميداليتين ذهبيتين جديدتين في منافسات التجديف على الجهاز، الأولى من نصيب بطلنا خميس غانم الشامسي في فئة رجال مفتوح، والثانية حققها الثنائي حمد سعيد المطروشي وأحمد خميس الحمادي في منافسات زوجي مفتوح.