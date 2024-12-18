«الرياضات الإلكترونية» يطلق نظاماً متخصصاً لدعم اللاعبين بدنياً

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية تطبيق نظام جديد مبتكر يطلق عليه «الفيجيتال»، يجمع بين الرياضات البدنية التقليدية والإلكترونية، تعزيزاً للتفاعل بين اللاعبين، وتقديم تجربة رياضية شاملة، ما يعزز النشاط البدني للاعبين.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بين سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وسلوبودان دجوريتش، الأمين العام للاتحاد الصربي للرياضة المدرسية في مقر الاتحاد بدبي، أول من أمس.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك بين اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية والاتحاد الصربي للرياضة المدرسية، من خلال تنظيم فعاليات وبطولات تجمع بين الرياضتين الإلكترونية والبدنية، بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع الرياضي في كلا البلدين، والإشادة بدور الرياضات الإلكترونية في تعزيز التواصل بين الثقافات، ودعم تطلعات الشباب.

وأكد سعيد علي الطاهر أن هذا التعاون سيسهم في دعم الجهود الوطنية لنشر ثقافة الرياضات الإلكترونية «الفيجيتال» في المدارس الإماراتية، تماشياً مع رؤية الدولة نحو مستقبل رياضي مستدام ومبتكر.