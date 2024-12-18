أكاديمية IFBB بدبي تختتم دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام

اختتمت بنجاح كبير، دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي، ومقرها دبي، على مدار يومين، والتي حاضر فيها المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم المدير العام للأكاديمية، والمحاضر الدولي سالم سعيد، والمحاضر الدولي للإسعافات الأولية عدنان حمزة، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.

وتناولت الدورة العديد من المحاور الهامة في رياضة اللياقة الدنية وبناء الأجسام، مثل: طرق الإحماء، والتمدد، والتشريح العضلي، إضافة إلى تقنيات الجري، وتفادي الإصابات، وكذلك الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية.

من جانبه، أشاد المهندس وليد عبد الكريم المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، وكافة الدورات التي تؤهل المشاركين فيها، إلى الحصول على درجات أعلى في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا، مثمناً حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

كما أوضح أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، مبيناً أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.