نجاح كبير لسباق «دواثلون الثلجي» الأول من نوعه في المنطقة

شهد سباق «دواثلون الثلجي» نجاحاً كبيراً بمشاركة 209 متسابقين من 49 جنسية تقدمهم 35 إماراتياً وإماراتية، تنافسوا في السباق الأول من نوعه في المنطقة الذي أقيم في قاعة سكي دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وصالة «كرانك فيتنس»، وسط أجواء فريدة.

وحققت الإماراتية كلثوم المازمي المركز الأول في فئة الفردي سيدات لمسافة «3 كيلومترات جري و5 كيلومترات دراجات»، بزمن لافت بلغ 30.73 دقيقة، بينما فاز السوري عمران شكير بالمركز الأول في فئة الفردي رجال بزمن قدره 22.56 دقيقة.

وفي فئة النخبة للسيدات، توّجت التشيكية ميكالا رادومسكا بالمركز الأول بعد أن أنهت السباق، الذي شمل 5 كيلومترات دراجات وخمسة لفات جري بزمن قدره 36.68 دقيقة. أما في فئة النخبة للرجال، فقد حقق النرويجي هالفارد بورشيم المركز الأول بزمن قدره 27.82 دقيقة. وفي فئة الفرق، تصدّر فريق «كوماندو جروب» السباق بمتوسط زمن بلغ 19.63 دقيقة.

ويعد السباق إضافة جديدة إلى قائمة الفعاليات الرياضية الثلجية التي تنظمها سكي دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وكرانك فيتنس، التي جمعت بين رياضتي الجري وسباق الدراجات الثابتة في أجواء ثلجية تصل درجة حرارتها أقل من 4 درجات تحت الصفر، ما منح المشاركين تجربة رياضية استثنائية وغير تقليدية، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة نشط خلال فصل الصيف.

ومن المنتظر أن تحتضن سكي دبي في سبتمبر المقبل النسخة السادسة عشرة من «تحدي العوائق الجليدية» «آيس واريور»، إحدى أبرز الفعاليات لرياضات التحمل في دبي.

يُذكر أن، سباق دواثلون الثلجي حظي برعاية مجموعة من العلامات التجارية البارزة، من بينها: سايكو باني، جاتوريد، جلويل، زي إس آي، إس كيه إم إي، روتفوت، ريجالي كلينيك، يلا بولينج، أكتيفيت، وآي فلاي. وأقيم هذا السباق في إطار الشراكة المستمرة بين مجلس دبي الرياضي وسكي دبي، لاستضافة فعاليات نوعية تنسجم مع رؤيتهما المشتركة لتعزيز رفاهية المجتمع، من خلال تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة وجعل الرياضات الثلجية متاحة للجميع على مدار العام.

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي، حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات، وكذلك لأصحاب الهمم، إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية، من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات، التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية، حيث ينظم المجلس بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم» العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية على مدار العام.