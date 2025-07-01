خلفان بلهول لـ«البيان»: الاستراتيجية الجديدة للقطاع الرياضي تعزز مكانة دبي وريادتها العالمية

أكد خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع الرياضي، التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال الموسم الرياضي المقبل، ستعزز مكانة دبي وريادتها العالمية، مشيراً إلى أنها تتضمن العديد من التوصيات والمبادرات التي تواكب تنامي دور الرياضة في المجتمع على مستويات مختلفة سواء كانت تنافسية أو مجتمعية أو كذلك على المستوى الاقتصادي، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وخطة دبي 2033 وتعزيز جاهزيتها لريادة المستقبل.

وكشف بلهول أن مجلس دبي الرياضي أنهى دراسة كل المحاور التي تمت مناقشتها في «خلوة دبي للرياضة»، وقال في تصريح لـ«البيان»: أنهينا دراسة كل المحاور التي تمت مناقشتها في خلوة دبي للرياضة، وسنعلن مع بداية الموسم المقبل، عن إطلاق استراتيجية جديدة في القطاع الرياضي في دبي بكل تفاصيلها وبكل مساراتها، حالياً، نحن في المراحل الأخيرة لإعداد هذه الاستراتيجية التي تتضمن العديد من التوصيات والمبادرات التي تتناسب مع تنامي دور الرياضة في المجتمع على مختلف المستويات.

وأقيمت «خلوة دبي للرياضة» في نوفمبر الماضي، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وشارك فيها 100 من نخبة المختصين يتقدمهم وزراء وقيادات ومدراء عموم الدوائر الحكومية المحلية وعدد من صنّاع القرار في مختلف جوانب العمل الرياضي، وعدد من نجوم الرياضة العالمية «سفراء دبي للرياضة» هم: الروسي حبيب نور محمدوف أسطورة فنون القتال المختلط، والفرنسي باتريس ايفرا القائد السابق لمنتخب فرنسا لكرة القدم ونجم أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس ومارسيليا سابقاً، وفادي الخطيب نجم المنتخب اللبناني، وعدد من الأندية المحترفة سابقاً والذي شارك عدة مرات في بطولة العالم وكأس العالم لكرة السلة، والهندية سانيا ميرزا نجمة التنس العالمية الفائزة بلقب الزوجي عدة مرات في بطولات الجائزة الكبرى، وهارباجان سينغ قائد المنتخب الهندي للكريكت سابقاً بطل كأس العالم مرتين، والنجم باكاري سانيا اللاعب السابق لمنتخب فرنسا وناديي أرسنال ومانشستر سيتي لكرة القدم، والنجم العراقي نشأت أكرم الذي لعب لعدد من أهم الأندية العربية، وناديي تفينتي الهولندي وداليان الصيني. وتضمنت الخلوة جلستين حواريتين، حملت الأولى عنوان «قوة الرياضة.. تأثير يتجاوز حدود الملعب» وحملت الجلسة الثانية عنوان «دبي: أرض المواهب.. نحو مستقبل واعد».

وستقدم الخلوة مجموعة من التوصيات والمبادرات التي تسهم في دفع القطاع الرياضي نحو آفاق أوسع، بما يسهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2033 وأجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية، ورسم مستقبل القطاع الرياضي على مستوى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية وعلى مستوى تطوير قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية، وكذلك على مستوى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي، وأيضاً زيادة أعداد ممارسي الرياضة التنافسية والمجتمعية بين مختلف الفئات ولجميع الجنسيات بما ينعكس بالإيجاب على صحة وسعادة ونشاط أفراد المجتمع وعلى جودة الحياة في دبي.

ونظراً للأهمية البالغة التي يكتسيها محور استقطاب المواهب وصقلها بطريقة احترافية من أجل مستقبل أفضل لرياضيينا ومساعدتهم على التألق وتحقيق الإنجازات في المحافل الرياضية الكبرى، شدد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي على ضرورة الاستثمار في المواهب في سنّ مبكرة، مؤكداً أن المجلس يضع برنامج استقطاب المواهب في مقدمة أولويات برامجه وخاصة على مستوى الرياضة المدرسية، إلى جانب العديد من المبادرات التي تعكس هذا التوجه وتعزز مكانة دبي كمركز عالمي لاستقطاب وتطوير المواهب في شتى المجالات.

وأوضح بلهول أن مجلس دبي الرياضي سيمنح المزيد من الأهمية والتركيز أكثر في خططه المستقبلية على برنامج استقطاب المواهب والاستثمار فيهم عبر وضع آليات لمتابعتهم وتأهيلهم للوصول إلى مستويات أعلى من خلال ربط مخرجات الرياضة المدرسية مع المسارات الاحترافية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه البرامج بطريقة صحيحة وبدقة عالية سيمهد الطريق أمام بروز رياضيين على مستوى عالٍ في مختلف الرياضات لاسيما الأولمبية منها، ما يتماشى مع فكر ورؤى المؤسسات الاتحادية اللجنة الأولمبية الوطنية.