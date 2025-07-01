الفلبيني مارفن بطل «دولية فاست للشطرنج» في الشارقة

أحرز الفلبيني ماركوس مارفن لقب بطولة فاست الدولية للشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بقاعته ضمن رزنامة البطولات بالنادي، بمشاركة 191 لاعباً من 15 دولة. وجاءت صدارة مارفن برصيد 6 نقاط من 7 جولات، متساوياً مع 8 لاعبين، هم حمد عصام لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي حل في المركز الثاني والميدالية الفضية وهو نفس رصيد الهندي ريحان بن أنصار، الذي حل ثالثاً.

حضر الجولة الأخيرة من البطولة وتتويج الفائزين عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأحمد فتحي عفانة ممثل مجموعة فاست للمقاولات، وفيصل الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعدد من الشخصيات، والمدربون والإداريون.

ووجه عمران عبدالله النعيمي الشكر إلى مجموعة فاست للمقاولات، على رعايتها للبطولة، ودعمها لأنشطة النادي، من خلال الشراكة المستمرة والمتجددة مع النادي، وقال: «البطولة شهدت مشاركة قياسية من اللاعبين من 15 دولة، وشهدنا التنافس على المراكز الأولى وتساوي 9 لاعبين في النقاط، ولم يتحدد البطل سوى مع نهاية الجولة الأخيرة، وهو دليل على قوة اللاعبين ومستوى اللاعبين العالية».