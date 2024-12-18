قرعة كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور اليوم

تجرى اليوم قرعة النسخة الثانية من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لجهات الفرق الدولية لمسافة 400 متر، والتي يشارك فيها 23 فريقاً من 21 دولة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق الحدث غداً في دبي.

وتشارك جميع الفرق بـ 4 صقور بمعدل صقر واحد من النوع نفسه، مع إمكانية المشاركة بعدد صقور أقل من 4 مع مراعاة المشاركة بالحد الأقصى للمشاركة وهو صقر واحد من النوع نفسه. وتتضمن أنواع الصقور المشاركة 4 فئات هي جير شاهين، وجير تبع، وبيور جير، قرموشة جميعها من فئة فرخ، فيما تم اعتماد عدد الصقارين المشاركين بواقع 2 – 4 صقارين.

وأكد راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، جاهزية كل النواحي التنظيمية التي تضمن التنافس في أجواء نموذجية لجميع الفرق الدولية المشاركة، وذلك عقب اعتماد مجموعة من الإضافات التي تحقق المرونة في عملية التنافس وإقامة السباقات بشكل عام، بعد أن تمت دراسة مخرجات النسخة الأولى ووضعها أمام جميع فرق العمل للبناء عليها، لضمان تحقيق استدامة التطوير في جميع النواحي والوصول إلى أفضل النتائج المنشودة.