الألماني «مارتن فريدريك» يحاضر بمعسكر القوس والسهم في الشارقة

استقبل مجلس الشارقة الرياضي خبير لعبة القوس والسهم الألماني «مارتن فريدريك» ليقدم محاضرات للاعبين والمدربين بأندية الإمارة في معسكر القوس والسهم، الذي يأتي ضمن خطط المجلس للاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التجارب والخبرات لمنتسبي الأندية، ويستمر حتى 20 الجاري، ويتمتع الخبير الألماني بخبرة كبيرة في اللعبة مدرباً في الاتحاد الألماني للعبة واللجنة الأولمبية الوطنية الألمانية، ومدرب رئيسي في برنامج التدريب المشترك للرماية العالمية في آسيا، كما سبق له تدريب المنتخب الألماني للقوس والسهم.

شارك في ورش المعسكر مدربو ولاعبو 7 أندية هي: الشارقة، وخورفكان، والحمرية، والبطائح، ودبا الحصن، والمدام، ومليحة، وتقام المحاضرات خلال الفترات الصباحية والمسائية، وتستهدف رفع مستوى الخبرات للمنتسبين وكفاءة القدرات من خلال المحاضرات والتدريبات العملية بالملاعب المختلفة بالأندية.

وأكد محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، أن استقطاب المجلس للخبير الألماني لتقديم المحاضرات في المعسكر، يأتي ضمن حرص المجلس على إتاحة الفرصة للمدربين واللاعبين بالأندية للاحتكاك بالخبرات الأجنبية، خاصة لما يملكه من خبرات وسيرة ذاتية مميزة، وستسهم مشاركته في حصول المنتسبين على فائدة فنية كبيرة وتحقيق الأهداف المنشودة من المعسكر.