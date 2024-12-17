«الشارقة الرياضي» ينظم مهرجان النحوة الرياضي الأول

نظم مجلس الشارقة الرياضي مهرجان النحوة الرياضي الأول، بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة، وبحضور عدد من كبار الشخصيات وممثلي الجهات والدوائر الحكومية والأندية، وتقدم الحضور خميس بن سالم السويدي، المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وعبد الملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالله خلفان النقبي، والي منطقة النحوة، ومحمد خميس، نائب والي منطقة شيص، والدكتور محمد المر، رئيس المجلس البلدي، والدكتور عبدالله الكابوري، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وعدد من الضيوف.

تضمنت الاحتفالية عدداً من الأنشطة الرياضية والترفيهية والمسابقات والفقرات الشيقة وألعاب شد الحبل وكرة القدم وألعاب الرماية بالليزر، وعدداً من الفعاليات للأطفال، فيما أقيمت مباراة استعراضية في كرة القدم شهدت تفاعلاً واسعاً من الضيوف، بجانب أنشطة مثل تنس الطاولة والرسم للأطفال وفقرات تراثية على المسرح من الأطفال نالت الإشادة بجانب عرض فني تراثي، وفي الختام تم تكريم كل الشخصيات والجهات الراعية والداعمة التي أسهمت في نجاح الحدث.

وألقى عبد الملك جاني كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره لأهالي منطقة النحوة على الحفاوة والمشاركة الرائعة في المهرجان بنسخته الأولى والذي جاء في أبهى صوره ويترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الاهتمام بالجوانب المجتمعية وتنظيم الفعاليات التي تسهم في تقوية أواصر العلاقات المجتمعية.