«راهية» تتألق في منافسات هجن «ليوا 2025» بميدان تل مرعب

شهد مهرجان ليوا الدولي 2025 «تل مرعب 2025»، الوجهة الشتوية الاستثنائية في أبوظبي، منافسات قوية في «مركاض تل مرعب» ضمن سباقات الهجن لفئتي الحقايق واللقايا، التي أقيمت على مسافة 3 كيلومترات ضمن فعاليات المهرجان، وأسفرت النتائج عن تألق العديد من المطايا، حيث انتزعت المطية «راهية» لسعيد سالم حمد أبو شقله المري صدارة الشوط الأول بتوقيت 3:54.69 دقائق، بينما حققت «مليح» لعلي سعيد سالم الرميثي أفضل توقيت في الشوط الثاني مسجلة 3:52.62 دقائق.

وفي باقي الأشواط، فازت «الشبابيه» لمحمد عبدالله سعيد بالحب العامري بالشوط الثالث بتوقيت 3:53.97 دقائق، وحققت «كرار» لأحمد خلفان بخيت المزروعي صدارة الشوط الرابع بتوقيت 3:56.50 دقائق، فيما جاءت «نجود» لناصر حمد محمد راشد العمري في المركز الأول بالشوط الخامس بتوقيت 3:55.88 دقائق، تلتها «معزم» لطحنون محمد غدير لويهي الدرعي في الشوط السادس بتوقيت 3:55.91 دقائق، واختتمت «مزون» لأحمد عيلان عبدالله المهيري صدارة الشوط السابع بتوقيت 3:56.22 دقائق.

وفي أشواط اللقايا، واصلت الهجن تقديم مستويات مميزة، حيث حصدت «ناصية» لبدر حمد سعيد الجنيبي المركز الأول بالشوط التاسع بتوقيت 3:54.69 دقائق، وفازت «الوهق» لساري الصغير سالم العامري بالشوط العاشر بتوقيت 3:53.06 دقائق، بينما أحرزت «نوف» وخليفة محمد شاهين المرر المركز الأول في الشوط الحادي عشر بتوقيت 3:54.53 دقائق، ليعود المرر مجدداً ويفوز بالشوطين الثالث عشر والرابع عشر مع المطيتين «رسالة» و«شباب» بتوقيت 3:53.29 و3:52.78 دقائق على التوالي. جاءت هذه النتائج وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور جماهيري كبير، حيث عكس السباق قيمة رياضة الهجن كتراث أصيل وركيزة أساسية في المهرجانات التراثية بالإمارات.

على جانب آخر، دعت شرطة أبوظبي وشركة ساعد للأنظمة المرورية السائقين المشاركين في فعاليات مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2025» بمدينة ليوا في منطقة الظفرة إلى استخدام تطبيق ساعد الذكي أو التواصل هاتفياً على غرفة عمليات ساعد على الرقم 80072233 في حالة وقوع الحوادث البسيطة وإخراج المركبات المتسببة والمتضررة من الحادث البسيط خارج الطريق إلى أقرب موقف آمن.

ويتيح تطبيق ساعد للمُبلغ، أولاً أن يجري طلب تقرير الحادث البسيط في حال تعرضه لحادث بسيط بشكل مباشر من موقع الحادث عبر التطبيق من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات البسيطة لاستكمال بياناته، وثانياً تحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية، وثالثاً رفع تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه خلال دقائق لينتهي الإجراء بتأكيد استلام الطلب وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية.

وبإمكان المتعاملين الحصول على تقرير الحادث البسيط من خلال «تطبيق ساعد» وإجراء خدمة تخطيط الحوادث البسيطة بسهولة وسرعة خلال ثلاث دقائق في حال كانت جميع مستندات العميل جاهزة وقت وقوع الحادث.

وضمن فعاليات المهرجان، تتواصل غداً الأربعاء وسط مشاركة قوية وحضور كبير من عشاق هذه الرياضة التراثية، منافسات بطولة هدف الحمام والتي شهدت منذ انطلاقتها مستويات مميزة وتنافساً كبيراً بين المشاركين، وتأتي هذه البطولة كجزء من فعاليات المهرجان الذي يعكس التمسك بالتراث الإماراتي الأصيل ويجمع بين المنافسة الرياضية والأجواء التراثية في منطقة تل مرعب. ويترقب الجمهور المزيد من الإثارة مع استمرار المنافسات، حيث يسعى المتسابقون لتحقيق أفضل النتائج وحصد المراكز الأولى في أجواء تتسم بالحماس والندية.